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Суарес: «Сборная Колумбии заслуживала большего на ЧМ-2026»

Нападающий сборной Колумбии Луис Суарес после поражения от Швейцарии (0:0, пен. — 3:4) в ⅛ финала чемпионата мира-2026 поблагодарил болельщиков.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Колумбии Луис Суарес после поражения от Швейцарии (0:0, пен. — 3:4) в ⅛ финала чемпионата мира-2026 поблагодарил болельщиков.

«Я думаю, что эта сборная была достойна большего. Я просто хочу поблагодарить всю страну и людей, которые заполнили стадион здесь. Надеюсь, это станет важной отправной точкой, потому что-то, что эта команда показала на этом чемпионате мира, нужно воспринимать с позитивной стороны», — цитирует официальный сайт ФИФА Суареса.

В четвертьфинале чемпионата мира Швейцария встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04:00 по московскому времени.

07 июл 23:00 Швейцария — Колумбия 0:0.

Швейцария вышла в четвертьфинал ЧМ после драматичной серии пенальти. Колумбия не реализовала убойные моменты.