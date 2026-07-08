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Якин: «Сборной Швейцарии немного повезло, но это тоже часть футбола»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над Колумбией (0:0, пен. — 4:3) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над Колумбией (0:0, пен. — 4:3) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

«Не думаю, что вы хотите услышать сегодня мой план на матч, но все сработало именно так, как мы и хотели. В конечном итоге именно это и имеет значение. В начале нам были нужны опыт и правильный настрой. Затем во втором тайме мы сделали замену, которая дала нам еще больше контроля, особенно при владении мячом. По ходу игры мы также смогли выпустить тех футболистов, которых хотели видеть в серии пенальти. У тебя всегда есть план. И когда в итоге он срабатывает, это приносит еще больше удовлетворения. Конечно, сегодня нам немного повезло, но это тоже часть футбола», — приводит официальный сайт ФИФА слова Якина.

В четвертьфинале чемпионата мира Швейцария встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04:00 по московскому времени.

07 июл 23:00 Швейцария — Колумбия 0:0.

Швейцария вышла в четвертьфинал ЧМ после драматичной серии пенальти. Колумбия не реализовала убойные моменты.