Лаури подписал контракт с «Торонто» и завершил карьеру в НБА

Разыгрывающий защитник Кайл Лаури объявил о завершении профессиональной карьеры. 40-летний американец подписал однодневный контракт с «Торонто», чтобы уйти из баскетбола после 20 лет в НБА в качестве игрока «Рэпторз». Он стал 12 баскетболистом, отыгравшим 20 сезонов в лиге.