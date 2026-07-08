Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Хосе Эвора Диас, по прозвищу Возинья, этим летом может перейти в «Интер Майами». 40-летний африканец является свободным агентом после того, как у него закончился контракт с португальским «Чавесом».
Клуб, одним из владельцев которой является Дэвид Бекхэм, недавно получила дополнительное место для подписания иностранного игрока на сезон 2026 года, что может облегчить приезд вратаря из Кабо-Верде.
До чемпионата мира у Возиньи было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях. Менее чем за три недели их число превысило 27 миллионов и он стал самым популярным голкипером в мире.
По данным Transfermarkt, Возинья оценивается в 50 тысяч евро.
Возинья и сборная Кабо-Верде — такие же, как ты и твои несбывшиеся мечты. Поэтому ты их так полюбил.