Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат мира-2026 стал рекордным по количеству нулевых ничьих

Матч ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Колумбии стал восьмым на турнире, который в основное время закончился со счетом 0:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Матч ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Колумбии стал восьмым на турнире, который в основное время закончился со счетом 0:0.

Это рекорд по количеству матчей без забитых голов за один чемпионат мира. Ранее по семь матчей со счетом 0:0 в основное время было на чемпионатах мира, а 1982, 2006, 2010, 2014 и 2022 годах.

В серии пенальти Швейцария выиграла (4:3) и вышла в ¼ финала, где встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04:00 по московскому времени.

07 июл 23:00 Швейцария — Колумбия 0:0.

Швейцария вышла в четвертьфинал ЧМ после драматичной серии пенальти. Колумбия не реализовала убойные моменты.