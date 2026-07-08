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Майкл Оливер назначен главным арбитром на матч Испания — Бельгия

Главным арбитром на матч ¼ финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Бельгии назначен англичанин Майкл Оливер.

Главным арбитром на матч ¼ финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Бельгии назначен англичанин Майкл Оливер.

В бригаду вошли ассистенты судьи Стюарт Берт (Англия) и Джеймс Мэйнвейринг (Англия), резервным арбитром будет Дэнни Маккели (Нидерланды), резервным ассистентом Хессел Стригстра (Нидерланды), видеоарбитром (ВАР) назначен Джаред Джиллетт (Англия), а его ассистентами — Деннис Хиглер (Нидерланды) и Томаш Квятковски (Польша).

На ЧМ-2026 Оливер работал на четырех матчах: Нидерланды — Швеция (5:1), Франция — Норвегия (4:1) и Канада — Марокко (⅛ финала, 0:3).