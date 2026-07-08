Майкл Оливер назначен главным арбитром на матч Испания — Бельгия

В бригаду вошли ассистенты судьи Стюарт Берт (Англия) и Джеймс Мэйнвейринг (Англия), резервным арбитром будет Дэнни Маккели (Нидерланды), резервным ассистентом Хессел Стригстра (Нидерланды), видеоарбитром (ВАР) назначен Джаред Джиллетт (Англия), а его ассистентами — Деннис Хиглер (Нидерланды) и Томаш Квятковски (Польша).