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Египетская футбольная ассоциация подала жалобу на работу арбитра матча Аргентина — Египет

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида подал официальную жалобу на французского арбитра Франсуа Летексье и его судейскую бригаду, которые работали на матче ⅛ финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта (3:2).

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида подал официальную жалобу на французского арбитра Франсуа Летексье и его судейскую бригаду, которые работали на матче ⅛ финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта (3:2).