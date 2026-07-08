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Джокович — о пятисетовике с Оже-Альяссимом: «Ради таких моментов я все еще играю»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, за счет чего ему удалось выиграть четвертьфинальный матч Уимблдона против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, за счет чего ему удалось выиграть четвертьфинальный матч Уимблдона против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча длилась 5 часов 14 минут и завершилась со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) в пользу 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

«Как мне удалось выиграть этот матч? С помощью ракетки и огромного сердца. Мне пришлось очень хорошо справляться с нервами и колоссальным напряжением, которое испытываешь в таких матчах. Счет практически все время оставался равным. Кто угодно мог выиграть на решающем тай-брейке. Именно ради таких моментов я все еще играю в теннис. Жаль, что это не финал — тогда не пришлось бы беспокоиться о том, как будет чувствовать себя тело завтра. Но я счастлив», — приводит Tennis 365 слова Джоковича.

В полуфинале Уимблдона 39-летний серб сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером. В личных встречах Джокович уступает итальянцу 5−6.

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