Джокович — о пятисетовике с Оже-Альяссимом: «Ради таких моментов я все еще играю»

«Как мне удалось выиграть этот матч? С помощью ракетки и огромного сердца. Мне пришлось очень хорошо справляться с нервами и колоссальным напряжением, которое испытываешь в таких матчах. Счет практически все время оставался равным. Кто угодно мог выиграть на решающем тай-брейке. Именно ради таких моментов я все еще играю в теннис. Жаль, что это не финал — тогда не пришлось бы беспокоиться о том, как будет чувствовать себя тело завтра. Но я счастлив», — приводит Tennis 365 слова Джоковича.