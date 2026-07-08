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Салах: «Не хочу слишком много говорить о судействе, иначе у меня будут большие неприятности»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах после поражения от Аргентины (2:3) в ⅛ финала чемпионата мира-2026 заявил, что остался недоволен судейством.

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах после поражения от Аргентины (2:3) в ⅛ финала чемпионата мира-2026 заявил, что остался недоволен судейством.

«Я не хочу слишком много говорить о судействе, потому что, если я это сделаю, у меня будут большие неприятности. Грустно и обидно видеть, как все эти решения идут против тебя в матче, тем более, что мы говорим о решающем матче чемпионата мира», — приводит Goals Side слова Салаха.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина встретится с Швейцарией. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04:00 по московскому времени.

«Поздравляем Аргентину с победой на ЧМ, турнир сфальсифицирован». Египет в ярости после поражения.