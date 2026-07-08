Эндрик: «Сделаю все возможное, чтобы сборная Бразилии стала еще сильнее»

«Мне все еще трудно подобрать слова, чтобы поддержать всех так, как мне хотелось бы, но я знаю, что должен поблагодарить многих. Прежде всего Бога — за эту возможность, мою семью — за любовь и поддержку, а также всех бразильцев — за веру в нас и за вашу поддержку. Гордость за нашу историю и надежда снова завоевать самый главный трофей будут продолжать вести меня каждый день. И в каждом из этих дней я сделаю все возможное, чтобы мы снова были вместе — и стали еще сильнее», — написал Эндрик в соцсети.