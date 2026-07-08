Тренер Колумбии Лоренцо о поражении от Швейцарии в серии пенальти: «Мы заслужили немного большего»

«Безусловно, нам не хватало забить гол. Мы знали, что это будет очень напряженный, тактический и равный матч. Но я думаю, что за 90 минут мы заслужили немного большего, учитывая наши намерения и нанесенные нами удары. У нас было 15 попыток. Это много, и если мы не забиваем, то за это приходится расплачиваться. Тут не за что винить. Иногда мяч залетает в ворота, а иногда нет», — цитирует Лоренцо MSN.