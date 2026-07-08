Панжинский об Устюгове: «Сергей — творческий лыжник. В хороший день он может победить кого угодно, а когда нет настроения — занять и последнее место»

Сегодня 34-летний лыжник подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
«Суперталантливый спортсмен. Наверное, один из самых талантливых, которых я когда‑либо знал, с кем соревновался и чьи гонки комментировал. Помимо того что это невероятно сильный спортсмен, титулованный, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель “Тур де Ски”, он еще и хороший человек. Поэтому здесь можно сказать, что всё сложилось.
Он творческий лыжник. В хороший день он может победить абсолютно кого угодно: и Александра Большунова, и Йоханнеса Клэбо, и в свое время Нортуга. Но иногда, когда, наверное, нет настроения, Сергей может занять и последнее место, что достаточно удивительно для спортсмена его уровня.
Он никогда не гнушался доходить до финиша, даже занимая последнее место. Но то, как он порой отдавался на тренировках, конечно, мотивировало многих вокруг", — сказал Панжинский.
«Это правда. Все заканчивают, и я закончил». Олимпийский чемпион Устюгов подтвердил, что завершил спортивную карьеру.