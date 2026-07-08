Панжинский об Устюгове: «Сергей — творческий лыжник. В хороший день он может победить кого угодно, а когда нет настроения — занять и последнее место»

Он творческий лыжник. В хороший день он может победить абсолютно кого угодно: и Александра Большунова, и Йоханнеса Клэбо, и в свое время Нортуга. Но иногда, когда, наверное, нет настроения, Сергей может занять и последнее место, что достаточно удивительно для спортсмена его уровня.