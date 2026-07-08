Панжинский о допуске лыжников: «Плохо, что FIS тянет время, делает вид, что им некогда обсуждать самый насущный вопрос»

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 7 июля не стал обсуждать вопрос возвращения российских спортсменов на соревнования.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил Олимпийский комитет России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.
"Конечно, прекрасная новость, что Олимпийский комитет России восстановили в правах — это еще один шаг на пути к возвращению российских спортсменов.
Плохо, что FIS все тянет время, делает вид, что им некогда обсуждать самый насущный вопрос, который, наверное, больше всего нужен для развития и возвращения того статуса, уровня конкуренции и интереса болельщиков, телезрителей к лыжным гонкам и другим видам.
Сколько бы они ни тянули, я думаю, что рано или поздно мы все‑таки вернемся. Хотелось бы рано, но есть вера и надежда на позитивный исход уже в этом сезоне", — сказал Панжинский.