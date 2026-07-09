Лига наций (жен). США сыграют с Польшей, Бельгия встретится с Канадой, Сербия против Франции и другие матчи

Лига наций.
Женщины.
Осака, Япония.
США — Польша — 7.00.
Япония — Таиланд — 13.20.
Гонконг, Китай.
Бельгия — Канада — 12.00.
Китай — Украина — 15.30.
Сербия, Белград.
Чехия — Нидерланды — 17.30.
Сербия — Франция — 21.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: США — 8 побед — 1 поражение (23 очка), Бразилия — 8−1 (23), Италия — 7−2 (21), Турция — 7−2 (18), Польша — 6−3 (17), Канада — 6−3 (17), Япония — 6−3 (16), Нидерланды — 5−4 (15), Китай — 5−4 (15), Германия — 4−5 (14), Чехия — 4−5 (11), Бельгия — 4−5 (10), Сербия — 2−6 (10), Таиланд — 2−7 (9), Украина — 2−7 (6), Болгария — 2−5 (5), Доминиканская Республика — 1−8 (6), Франция — 1−8 (4).