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Лига наций (жен). США сыграют с Польшей, Бельгия встретится с Канадой, Сербия против Франции и другие матчи

9 июля пройдут очередные матчи группового этапа женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций.

Женщины.

Осака, Япония.

США — Польша — 7.00.

Япония — Таиланд — 13.20.

Гонконг, Китай.

Бельгия — Канада — 12.00.

Китай — Украина — 15.30.

Сербия, Белград.

Чехия — Нидерланды — 17.30.

Сербия — Франция — 21.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: США — 8 побед — 1 поражение (23 очка), Бразилия — 8−1 (23), Италия — 7−2 (21), Турция — 7−2 (18), Польша — 6−3 (17), Канада — 6−3 (17), Япония — 6−3 (16), Нидерланды — 5−4 (15), Китай — 5−4 (15), Германия — 4−5 (14), Чехия — 4−5 (11), Бельгия — 4−5 (10), Сербия — 2−6 (10), Таиланд — 2−7 (9), Украина — 2−7 (6), Болгария — 2−5 (5), Доминиканская Республика — 1−8 (6), Франция — 1−8 (4).