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«Тур де Франс». 6-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4100 м и подъемом высшей категории

9 июля пройдет шестой этап этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2026».

5-й этап.

По — Гаварни-Жедр.

186,2 км.

Профиль/Карта.

Начало — 13:40 по московскому времени.

Общий зачет (после 5-го этапа).

1. Турстейн Трэен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 16:32,07.

2. Шон Куинн (США, EF Education — EasyPost) — 0,28.

3. Матиас Вачек (Чехия, Lidl — Trek) — 3,50.

4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 7,53.

5. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 7,53.

6. Рамсес Дебрюйне (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 8,06.

7. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin — Premier Tech) — 8,16.

8. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 8,17.

9. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 8,20.

10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 8,41.

11. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 8,46.

12. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 9,02.

13. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 9,04.

14. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 9,10.

15. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 9,15.

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.