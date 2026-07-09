«Тур де Франс». 6-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4100 м и подъемом высшей категории

«Тур де Франс-2026».
5-й этап.
По — Гаварни-Жедр.
186,2 км.
Профиль/Карта.
Начало — 13:40 по московскому времени.
Общий зачет (после 5-го этапа).
1. Турстейн Трэен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 16:32,07.
2. Шон Куинн (США, EF Education — EasyPost) — 0,28.
3. Матиас Вачек (Чехия, Lidl — Trek) — 3,50.
4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 7,53.
5. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 7,53.
6. Рамсес Дебрюйне (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 8,06.
7. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin — Premier Tech) — 8,16.
8. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 8,17.
9. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 8,20.
10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 8,41.
11. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 8,46.
12. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 9,02.
13. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 9,04.
14. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 9,10.
15. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 9,15.
А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.