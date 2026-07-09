В Европарламенте добиваются расследования в отношении Инфантино из-за ситуации с Балогуном

Балогун получил красную карточку во время матча США против Боснии и Герцеговины. Однако ФИФА приостановила его дисквалификацию после того, как президент США Дональд Трамп вмешался в ситуацию и лично обратился к Инфантино по поводу 25-летнего нападающего.