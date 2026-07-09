«ПСЖ» отклонил предложение «Ювентуса» по Коло Муани

«Пари Сен-Жермен» отклонил предложение «Ювентуса» по нападающему Рандалю Коло Муани, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
Туринский клуб был готов заплатить 30 миллионов евро, но это не устроило парижан. «Ювентус» намерен вернуться к переговорам и предпринять новую попытку достичь соглашения с французским клубом по трансферу 27-летнего француза.
Коло Муани уже играл за «Ювентус» на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он в 22 матчах забил 10 мячей и сделал 3 голевые передачи.
В 2023 году «ПСЖ» купил Коло Муани у «Айнтрахта» за 95 миллионов евро. В прошедшем сезоне форвард играл на правах аренды за «Тоттенхэм»: в 41 матче забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.
Контракт Коло Муани с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.