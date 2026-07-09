Брансон перенес операцию на запястье

Брансон играет за «Никс» с 2022 года. В сезоне-2025/26 он стал чемпионом НБА в составе своей команды. В 74 матчах регулярного чемпионата у него было в среднем 25 очков, 3,3 подбора и 6,8 передачи, а в 19 матчах плей-офф — 28,4 очка, 3,2 подбора и 6,1 передачи.