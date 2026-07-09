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«Спартак» заплатит около 5 миллионов евро за переход защитника «Алавеса» Парада

Как стало известно «СЭ», сумма перехода защитника Виктора Парада в «Спартак» составит около 5 миллионов евро.

Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», сумма перехода защитника Виктора Парада в «Спартак» составит около 5 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщил, что сделка с испанским клубом завершится до конца недели. Ожидается, что Парада подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком».

В сезоне-2025/26 Парада провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до лета 2029 года.

«Спартак» подпишет испанца за 5 миллионов евро. Приход Парады решит две проблемы, но создаст третью.