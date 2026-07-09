«Арсенал» готовит новое предложение по Бруну Гимарайнсу

«Арсенал» готовит новое официальное предложение по полузащитнику «Ньюкасла» Бруну Гимарайнсу, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
Главный тренер лондонского клуба Микель Артета хочет видеть 28-летнего бразильца в своей команде. Первое предложение «канониров» в размере 55 миллионов фунтов было отклонено, как и второй оффер на 65 миллионов фунтов.
Действующий контракт бразильца рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов фунтов.
В сезоне-2025/26 Бруну сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.
На ЧМ-2026 Гимарайнс принял участие в 7 матчах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.