Нападающий сборной Марокко Сайбари пропустит матч со сборной Франции на ЧМ-2026

«Все игроки доступны, кроме Сайбари, для которого матч наступил слишком рано. Хотя, надеюсь, он выбыл не до конца турнира. Все игроки доступны, хотя мы, конечно, выберем только тех, кто готов на 100 процентов», — сказал Уахби на пресс-конференции.