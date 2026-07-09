Федерация футбола Египта обратилась к президенту страны после поражения от Аргентины в ⅛ финала ЧМ-2026

В заявлении говорится, что совет директоров во главе с Хани Абу Ридой, а также тренерский, административный и медицинский штабы и футболисты национальной команды выражают президенту искреннюю признательность за его поддержку и высокую оценку достойного выступления сборной и исторического достижения команды на чемпионате мира.