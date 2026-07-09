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«Миннесота» переиграла «Коннектикут», Косу набрал 5 очков

«Миннесота Линкс» выиграла у «Коннектикута» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 86:80.

«Миннесота Линкс» выиграла у «Коннектикута» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 86:80. Игра прошла на «Мохэган Сан Арене» в Монтвилле.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу провела на паркете 15 минут, набрала 5 очков, сделала 4 подбора и 3 результативные передачи.

«Миннесота» с 16 победами в 22 матчах лидирует в Западной конференции. «Коннектикут» идет на последней строчке в Восточной конференции — 5−17.

Женская НБА.

Регулярный чемпионат.

«Коннектикут Сан» — «Миннесота Линкс» — 80:86 (20:21, 25:20, 20:19, 15:26).