Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Интер» отметил связь Проведеля с Россией и Львом Яшиным в презентации новичка

«Интер» в среду, 8 июля, объявил о переходе голкипера Ивана Проведеля из «Лацио».

Источник: Спорт-Экспресс

«Интер» в среду, 8 июля, объявил о переходе голкипера Ивана Проведеля из «Лацио».

В презентации 32-летнего итальянца пресс-служба миланского клуба отметила, что мать вратаря является уроженкой Москвы, а его бабушка и дедушка жили на одной улице и в непосредственной близости от легендарного голкипера сборной СССР и обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина.

Миланский клуб назвал это историческое совпадение «первым знаком судьбы», который предопределил будущее Ивана и его выбор игровой позиции на поле.

В сезоне-2025/26 Проведель принял участие в 29 матчах, пропустил 30 мячей и 12 раз сыград на ноль.

Осенью 2023 года вратаря, который имеет русские корни по материнской линии, хотели вызвать в сборную России, но он ответил отказом.

Вратарь, забивавший головой в ЛЧ, грубо отказался от сборной России? Агент все объяснил.