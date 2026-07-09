«Интер» в среду, 8 июля, объявил о переходе голкипера Ивана Проведеля из «Лацио».
В презентации 32-летнего итальянца пресс-служба миланского клуба отметила, что мать вратаря является уроженкой Москвы, а его бабушка и дедушка жили на одной улице и в непосредственной близости от легендарного голкипера сборной СССР и обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина.
Миланский клуб назвал это историческое совпадение «первым знаком судьбы», который предопределил будущее Ивана и его выбор игровой позиции на поле.
В сезоне-2025/26 Проведель принял участие в 29 матчах, пропустил 30 мячей и 12 раз сыград на ноль.
Осенью 2023 года вратаря, который имеет русские корни по материнской линии, хотели вызвать в сборную России, но он ответил отказом.
Вратарь, забивавший головой в ЛЧ, грубо отказался от сборной России? Агент все объяснил.