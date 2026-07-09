«Интер» отметил связь Проведеля с Россией и Львом Яшиным в презентации новичка

В презентации 32-летнего итальянца пресс-служба миланского клуба отметила, что мать вратаря является уроженкой Москвы, а его бабушка и дедушка жили на одной улице и в непосредственной близости от легендарного голкипера сборной СССР и обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина.