Ривз — о Леброне: «Я многим ему обязан в своей карьере»

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал уход из команды форварда Леброна Джеймса.
«Я написал ему и сказал, что у меня был отличный день на поле для гольфа, пока он его не испортил. Он многому меня научил. Я многим ему обязан в своей карьере. Как я уже сказал, он каждый день придавал мне уверенности», — цитирует 28-летнего баскетболиста California Post.
Ривз и Джеймс вместе играли за «Лейкерс» на протяжении пяти сезонов. 41-летний четырехкратный чемпион НБА покинул команду на прошлой неделе. При этом сам Ривз, по данным ESPN, продлил контракт на четыре года. Сумма соглашения составила 185 миллионов долларов США.
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