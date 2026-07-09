Ривз — о Леброне: «Я многим ему обязан в своей карьере»

«Я написал ему и сказал, что у меня был отличный день на поле для гольфа, пока он его не испортил. Он многому меня научил. Я многим ему обязан в своей карьере. Как я уже сказал, он каждый день придавал мне уверенности», — цитирует 28-летнего баскетболиста California Post.