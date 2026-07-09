Генменеджер «Милуоки» Хорст: «Никто здесь сегодня не сидит и не говорит, что мы стали лучше после обмена Адетокунбо»

Для нас это была просто возможность строить и, опять же, заложить фундамент. Можем ли мы создать что-то с новым тренером и воспользоваться возможностью действительно построить с позиции силы состав, который, надеюсь, сделает наш город гордым, нашу франшизу гордой и приведет нас к тому, что мы будем конкурентоспособны? И мы сможем поддерживать эту конкуренцию и этот уровень из года в год.