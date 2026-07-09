Матч Мексика — Англия в США посмотрели почти 22 миллиона телезрителей

Встреча ⅛ финала ЧМ-2026 между Англией и Мексикой стала самым просматриваемым матчем чемпионата мира на английском языке в истории США, в котором не участвовала американская команда, сообщает AP со ссылкой на Fox.
Игра состоялась 6 июля и завершилась со счетом 3:2 в пользу Англии. Ее посмотрели около 21,7 миллиона телезрителей.
Это превосходит предыдущий рекорд — финальный матч ЧМ-2022 года между Аргентиной и Францией посмотрели 16,7 миллиона человек.
Для сравнения, матч ⅛ финала США — Бельгия (1:4) посмотрели около 30 миллионов телезрителей.