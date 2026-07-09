Ямаль: «Куртуа — один из лучших вратарей мира»

«Я не чувствую давления. Воспринимаю это как ответственность. Хорошо, когда люди верят в тебя и ждут, что ты сможешь изменить ход игры. Мне это нравится. Всегда воспринимаю критику позитивно. Иногда думаешь: “Почему они так говорят?” Но потом, когда показываешь отличную игру, им приходится замолчать. Я могу играть намного лучше. Я очень требователен к себе и никогда не говорил: “Ну все, этого достаточно, работа сделана”. У меня никогда не было такого ощущения — ни в “Барселоне”, ни в сборной Испании.