Мексика может подать заявку на проведение клубного чемпионата мира-2029

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что правительство оценит экономический и туристический эффект от чемпионата мира-2026, прежде чем принять решение о поддержке заявки на проведение клубного чемпионата мира 2029 года. Инициатива была официально предложена Мексиканской футбольной федерацией.
По словам Шейнбаум, любое решение будет зависеть от того, насколько условия будут благоприятны для страны.
«Мы должны всегда искать выгодные для Мексики условия. Это было бы хорошо для страны в целом, но нужно посмотреть на конкретные обстоятельства», — заявила президент.
В ближайшее время министерство туризма представит отчет о влиянии чемпионата мира 2026 года на туристический поток и экономику. На основе этих данных правительство определит, стоит ли поддерживать заявку на проведение следующего турнира.
Благодаря модернизации, проведенной к чемпионату мира 2026 года, страна располагает инфраструктурой мирового уровня, соответствующей строгим требованиям ФИФА: система ВАР, современные средства связи и развитая гостиничная сеть. Предварительно рассматриваются пять стадионов: стадион «Ацтека» в Мехико вместимостью более 80 тысяч зрителей, который считается основным кандидатом на проведение финала; стадионы BBVA в Монтеррее и «Акрон» в Гвадалахаре, уже имеющие опыт работы на чемпионате мира; а также стадион «Университарио» в Монтеррее и Олимпийский стадион в Мехико. Последние два считаются возможными альтернативами, хотя могут потребовать небольших операционных улучшений.
Между тем, интерес к проведению клубного чемпионата мира-2029 ранее уже выразили такие страны, как Бразилия, Катар и США. Кроме того, формируется совместная заявка Испании и Марокко.