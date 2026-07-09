Мексика может подать заявку на проведение клубного чемпионата мира-2029

Благодаря модернизации, проведенной к чемпионату мира 2026 года, страна располагает инфраструктурой мирового уровня, соответствующей строгим требованиям ФИФА: система ВАР, современные средства связи и развитая гостиничная сеть. Предварительно рассматриваются пять стадионов: стадион «Ацтека» в Мехико вместимостью более 80 тысяч зрителей, который считается основным кандидатом на проведение финала; стадионы BBVA в Монтеррее и «Акрон» в Гвадалахаре, уже имеющие опыт работы на чемпионате мира; а также стадион «Университарио» в Монтеррее и Олимпийский стадион в Мехико. Последние два считаются возможными альтернативами, хотя могут потребовать небольших операционных улучшений.