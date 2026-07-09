Макгрегор объяснил, зачем вернулся в ММА

"Нет ничего лучше, чем доказать людям, что они ошибались. Каждый имеет право на свое мнение. Некоторые сомнения вполне обоснованы. Долгое отсутствие. Травма. Образ жизни. Я все это понимаю. Ну что ж, поехали. В субботу вечером мы выйдем и снова заставим всех замолчать. Все снова идет вверх. Деньги приходят.