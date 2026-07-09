Арина Федоровцева: «Уверена, что возвращение сборной России пойдет на пользу всему мировому волейболу»

"Возвращение российских национальных сборных к официальным международным соревнованиям FIVB — это очень важный и долгожданный шаг для всего мирового волейбола. Теперь главное — увидеть, как это решение будет реализовано на практике: когда именно наши сборные смогут вернуться, в каких турнирах примут участие и в каком статусе будут выступать.
За последние четыре года лишь очень ограниченное число российских волейболистов и волейболисток получили возможность выступать за ведущие зарубежные клубы. Для большинства же российских игроков международная карьера фактически была поставлена на паузу.
Но национальная сборная — это совершенно особая история. Возможность представлять свою страну на крупнейших международных турнирах — огромная честь и мечта для любого спортсмена.
Россия — одна из самых титулованных сборных в истории мирового волейбола. Когда команда такого уровня не участвует в крупнейших международных соревнованиях, мировой волейбол неизбежно теряет часть своей спортивной ценности и конкурентности. Поэтому я уверена, что возвращение сборной России пойдет на пользу всему мировому волейболу.
Очень хочется, чтобы этот процесс прошел максимально быстро, чтобы сильнейшие сборные мира вновь встретились на одной площадке. Именно в матчах между всеми сильнейшими рождается настоящий чемпион, а результаты международных турниров и мировые рейтинги наиболее объективно отражают реальное соотношение сил.
От этого выиграют все — спортсмены, болельщики и сам волейбол. И я очень надеюсь на скорейшее возвращение российских клубов на международную арену вслед за сборными командами страны", — сказала Федоровцева.
? Россию вернули в волейболе! Крутая новость и сигнал для футбола с хоккеем.