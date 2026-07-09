Арина Федоровцева: «Уверена, что возвращение сборной России пойдет на пользу всему мировому волейболу»

"Возвращение российских национальных сборных к официальным международным соревнованиям FIVB — это очень важный и долгожданный шаг для всего мирового волейбола. Теперь главное — увидеть, как это решение будет реализовано на практике: когда именно наши сборные смогут вернуться, в каких турнирах примут участие и в каком статусе будут выступать.