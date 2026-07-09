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Лига наций (жен). США сыграют с Турцией, Польша встретится с Бразилией, Бельгия против Италии, другие матчи

10 июля пройдут очередные матчи группового этапа женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций.

Женщины.

Осака, Япония.

США — Турция — 07.00.

Польша — Бразилия — 13.20.

Гонконг, Китай.

Украина — Доминиканская Республика — 12.00.

Бельгия — Италия — 15.30.

Сербия, Белград.

Болгария — Чехия — 17.30.

Германия — Нидерланды — 21.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: США — 8 побед — 2 поражения (24 очка), Бразилия — 8−1 (23), Италия — 7−2 (21), Канада — 7−3 (20), Польша — 7−3 (19), Япония — 7−3 (19), Турция — 7−2 (18), Нидерланды — 6−4 (18), Китай — 6−4 (18), Германия — 4−5 (14), Чехия — 4−6 (11), Бельгия — 4−6 (10), Сербия — 3−7 (14), Таиланд — 2−8 (9), Франция — 2−8 (6), Украина — 2−8 (6), Болгария — 2−5 (5), Доминиканская Республика — 1−8 (6).