Лига наций (жен). США сыграют с Турцией, Польша встретится с Бразилией, Бельгия против Италии, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
Осака, Япония.
США — Турция — 07.00.
Польша — Бразилия — 13.20.
Гонконг, Китай.
Украина — Доминиканская Республика — 12.00.
Бельгия — Италия — 15.30.
Сербия, Белград.
Болгария — Чехия — 17.30.
Германия — Нидерланды — 21.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: США — 8 побед — 2 поражения (24 очка), Бразилия — 8−1 (23), Италия — 7−2 (21), Канада — 7−3 (20), Польша — 7−3 (19), Япония — 7−3 (19), Турция — 7−2 (18), Нидерланды — 6−4 (18), Китай — 6−4 (18), Германия — 4−5 (14), Чехия — 4−6 (11), Бельгия — 4−6 (10), Сербия — 3−7 (14), Таиланд — 2−8 (9), Франция — 2−8 (6), Украина — 2−8 (6), Болгария — 2−5 (5), Доминиканская Республика — 1−8 (6).