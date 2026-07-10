«Ренн» подписал защитника сборной США Рейнольдса

«Мне рассказали, что “Ренн” — большой клуб чемпионата Франции. Это новый шаг в моей карьере, и я надеялся, что сделка будет завершена как можно быстрее. Очень хотел оказаться здесь. Такой вызов, тем более с участием в Лиге Европы, невозможно не принять. Потрясающе играть за клуб такого уровня, который выходит на каждый матч только с одной целью — победить и набрать три очка», — отметил новичок в первом интервью.