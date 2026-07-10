Экс-защитник сборной Португалии Жозе Фонти вошел в тренерский штаб «Сандерленда»

«Жозе привнесет опыт, а также огромную энергию в тренерский штаб, который уже отлично работает под руководством Режиса Ле Бри. Мы уверены, что эти качества в сочетании с его лидерскими способностями принесут большую пользу клубу, поскольку мы стремимся добиться успехов как в АПЛ, так и на европейской арене», — отметил спортивный директор «Сандерленда» Флоран Гизольфи.