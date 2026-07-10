Экс-защитник сборной Португалии Жозе Фонти вошел в тренерский штаб «Сандерленда»

«Сандерленд» на официальном сайте объявил о включении португальца Жозе Фонти в тренерский штаб Режиса Ле Бри на сезон-2026/27. 42-летний португалец приступит к работе 20 июля.
Он будет работать вместе с другими ассистентами Алессандро Баркерини и Майклом Проктором, главным аналитиком Исидре Рамоном Мадиром, тренером по стандартным положениям Джеймсом Брейном и тренером вратарей Нилом Катлером.
«Жозе привнесет опыт, а также огромную энергию в тренерский штаб, который уже отлично работает под руководством Режиса Ле Бри. Мы уверены, что эти качества в сочетании с его лидерскими способностями принесут большую пользу клубу, поскольку мы стремимся добиться успехов как в АПЛ, так и на европейской арене», — отметил спортивный директор «Сандерленда» Флоран Гизольфи.
Фонти завершил игровую карьеру этим летом в «Каса Пиа». За 24 года карьеры он выступал также за «Брагу», «Лилль», «Вест Хэм», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», «Бенфику», «Эштрелу» и.
За сборную Португалии Фонти сыграл 50 матчей и стал победителем Евро-2016 и Лиги наций УЕФА-2018/19.