Макгрегор о Хабибе Нурмагомедове: «Этот парень ничего не сделал в спорте»

Он дрался со мной, когда я… я был на яхте, я занимался плохими делами на яхте, да? Я сильно гулял, и я был по уши в судебных разбирательствах и все такое. Я не дрался два года, у меня было 200 миллионов", — сказал 37-летний боец на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 329, на котором его соперником станет американец Макс Холлоуэй.