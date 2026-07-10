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Макгрегор о Хабибе Нурмагомедове: «Этот парень ничего не сделал в спорте»

Ирландский боец Конор Макгрегор ответил на вопрос, какое место россиянин Хабиб Нурмагомедов занимает среди величайших бойцов всех времен.

Ирландский боец Конор Макгрегор ответил на вопрос, какое место россиянин Хабиб Нурмагомедов занимает среди величайших бойцов всех времен.

"Да бросьте, этот парень ничего не сделал в спорте. У него 13 боев в организации, и все, и три — против известных соперников.

Он дрался со мной, когда я… я был на яхте, я занимался плохими делами на яхте, да? Я сильно гулял, и я был по уши в судебных разбирательствах и все такое. Я не дрался два года, у меня было 200 миллионов", — сказал 37-летний боец на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 329, на котором его соперником станет американец Макс Холлоуэй.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в чемпионском бою UFC в легком весе.