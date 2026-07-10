Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор перед поединком с Холлоуэем: «Я лечу, как ракета»

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился настроем перед встречей с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился настроем перед встречей с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

"Мы выходим, чтобы победить эффектно, это точно. Это игра по-крупному. Я лечу, как ракета. Мы Макгрегоры, мои дети; мы Макгрегоры, мы олицетворяем величие. И в субботу вы увидите это с первого ряда.

Я ценю каждого из вас, я ценю Дану, я ценю UFC, я ценю своих соперников. Все они мои соперники здесь, не поймите неправильно. Все они метят на бой с большим боссом.

Конечно, легендарный чемпион в двух весах, идущий за тройной короной, звучит как чертовски хорошая история для меня.

Я вернулся ради любви к игре и любви к болельщикам. Пять лет вне октагона, но я дерусь с самого рождения и буду драться до последнего дня! Это еще один день для Макгрегора, детка", — сказал 37-летний спортсмен на пресс-конференции.

Бой Макгрегор — Холлоуэй пройдет в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе.