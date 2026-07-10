Сака сообщил, что готов сыграть в матче ЧМ-2026 Норвегия — Англия

«Конечно, я бы хотел приехать на этот турнир на 100 процентов готовым, но этого не случилось, и все это поняли. Ко мне относились наилучшим образом. Но сейчас я чувствую себя отлично и готов. Каждый матч был для меня уникальным, но мой настрой не сильно меняется. Выхожу ли я на замену или в старте, я просто стараюсь делать то, что нужно игре, будь то гол, защита или что-то еще. Главное — победа. Это мой настрой», — цитирует футболиста The Independent.