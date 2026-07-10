Холлоуэй — Макгрегору: «В прошлый раз я оставил отметины на твоем лице»

Бойцы Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй обменялись репликами в преддверии поединка на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.
Макгрегор: «Это возвращение совсем другого зверя. Мне здесь нужно многое доказать, и кому я это доказываю? Себе. Так что ты против этого».
Холлоуэй: «В прошлый раз я оставил отметины на твоем лице, и если говорить о нокдаунах, то я отправил твой зад в нокдаун ударом ногой с разворота».
Макгрегор: «Он дерется не с Ортегой и не с полулегковесом, это совсем другой зверь. Так что удачи тебе, Макс».
Поединок 37-летнего ирландца Макгрегора и 34-летнего американца Холлоуэя в полусреднем весе состоится в ночь на 12 июля.