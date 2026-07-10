BBC: Райс пропустил вторую тренировку сборной Англии подряд из-за инфекции

Основной задачей остается защита остальных игроков от заражения, что, вероятно, и стало причиной его отсутствия на тренировке. Ожидается, что он все же выйдет в стартовом составе команды, хотя ситуация может быстро измениться, если улучшения не наступят в ближайшее время.