«Твенте» подписал 42-летнего Пасвера

«Твенте» на официальном сайте объявил о переходе из «Хераклеса» голкипера Ремко Пасвера. 42-летний голландец, который является воспитанником клуба, также будет выполнять роль наставника для молодых вратарей.
«Ремко обладает огромным опытом и станет важным усилением нашей вратарской группы в следующем сезоне. Он прекрасно знает клуб — именно здесь он дебютировал на профессиональном уровне. Вместе с тренером вратарей Эриком Вегхорстом он также будет выполнять роль наставника для наших молодых голкиперов и получит возможность подготовиться к работе после завершения игровой карьеры», — отметил главный тренер «Твенте» Эрик тен Хаг.
За карьеру Пасвер провел 505 матчей на профессиональном уровне во всех турнирах, в которых пропустил 674 гола. 153 раза он сохраних свои ворота в неприкосновенности. Голкипер выступал за «Аякс», «Витесс», ПСВ и «Гоу Эхед Иглс». Также на его счету 2 игры за сборную Нидерландов.