«Твенте» подписал 42-летнего Пасвера

«Ремко обладает огромным опытом и станет важным усилением нашей вратарской группы в следующем сезоне. Он прекрасно знает клуб — именно здесь он дебютировал на профессиональном уровне. Вместе с тренером вратарей Эриком Вегхорстом он также будет выполнять роль наставника для наших молодых голкиперов и получит возможность подготовиться к работе после завершения игровой карьеры», — отметил главный тренер «Твенте» Эрик тен Хаг.