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Трамп: «Кейн — великолепный футболист»

Президент США Дональд Трамп считает нападающего сборной Англии Харри Кейна великолепным футболистом.

Президент США Дональд Трамп считает нападающего сборной Англии Харри Кейна великолепным футболистом.

«Я считаю, что Кейн — великолепный футболист. Мы вместе играли в гольф, и он мне очень нравится. К тому же он хороший игрок в гольф», — приводит BBC слова Трампа.

Также глава государства опубликовал пост поддержки в своей социальной сети Truth Social, написав: «Гарри Кейн из Англии — ВЕЛИКИЙ игрок!!!».

На чемпионате мира-2026 Кейн в 5 матчах забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

Сборная Англии в ¼ финала ЧМ-2026 сыграет против Норвегии. Матч пройдет в воскресенье, 12 июля, и начнется в 00:00 по московскому времени.