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Макгрегор перед боем с Холлоуэем: «Вы увидите насилие, вы увидите свирепого человека»

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился настроем перед поединком с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился настроем перед поединком с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

"Вы увидите насилие, вы увидите свирепого человека. Мне не нужно ничего доказывать вам, я доказываю это себе. Конечно, очень важный бой, я рад вернуться и показать, на что способны человеческая стойкость, желание и преданность. Никогда не будьте жертвами обстоятельств, преодолевайте их! Вы тоже можете сделать то же самое.

Я могу нокаутировать Макса за 10 секунд! Но если мы зайдем в эти глубокие воды, Макс попадет в беду, с сильным сотрясением. Что случилось в прошлый раз? Ты остался в инвалидной коляске.

Я вернулся в свой зал, поставил там маленькую кровать и буквально жил в спортзале. Чтобы выйти из зала, мне нужно было пройти по матам и провести тренировку", — сказал 37-летний спортсмен на пресс-конференции.

Бой Макгрегор — Холлоуэй пройдет в ночь на 12 июля.