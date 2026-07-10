Макгрегор перед боем с Холлоуэем: «Вы увидите насилие, вы увидите свирепого человека»

"Вы увидите насилие, вы увидите свирепого человека. Мне не нужно ничего доказывать вам, я доказываю это себе. Конечно, очень важный бой, я рад вернуться и показать, на что способны человеческая стойкость, желание и преданность. Никогда не будьте жертвами обстоятельств, преодолевайте их! Вы тоже можете сделать то же самое.