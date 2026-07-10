Макгрегор перед боем с Холлоуэем: «Вы увидите насилие, вы увидите свирепого человека»

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился настроем перед поединком с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.
"Вы увидите насилие, вы увидите свирепого человека. Мне не нужно ничего доказывать вам, я доказываю это себе. Конечно, очень важный бой, я рад вернуться и показать, на что способны человеческая стойкость, желание и преданность. Никогда не будьте жертвами обстоятельств, преодолевайте их! Вы тоже можете сделать то же самое.
Я могу нокаутировать Макса за 10 секунд! Но если мы зайдем в эти глубокие воды, Макс попадет в беду, с сильным сотрясением. Что случилось в прошлый раз? Ты остался в инвалидной коляске.
Я вернулся в свой зал, поставил там маленькую кровать и буквально жил в спортзале. Чтобы выйти из зала, мне нужно было пройти по матам и провести тренировку", — сказал 37-летний спортсмен на пресс-конференции.
Бой Макгрегор — Холлоуэй пройдет в ночь на 12 июля.