«Айлендерс» предложили болельщикам разработать дизайн 3-й формы клуба на сезон-2027/28. Это 1-й такой случай в истории НХЛ

Это первый случай в истории НХЛ, когда на конкурс выносится создание концепта всего свитера, а не только логотипа.
С помощью специального онлайн-конструктора болельщики могут создать свой вариант формы, используя исторические логотипы, нашивки, официальные шрифты «Айлендерс» и широкую цветовую палитру.
Заявки будут приниматься до 24 июля. После отбора 5 финалистов в августе состоится голосование болельщиков. Победитель конкурса получит готовый свитер с автографами, а также билеты на один из матчей.
«Болельщики “Айлендерс” — одни из самых страстных в спорте. Их эмоциональная вовлеченность — сердце нашей франшизы. С помощью этого конкурса мы разрушаем традиционные границы и приглашаем болельщиков непосредственно в дизайнерскую студию, чтобы сделать то, чего никогда раньше не делалось в НХЛ.
Наша новая третья форма будет принадлежать исключительно болельщикам, она будет создана на основе их страсти и выбрана их голосами", — заявил президент клуба по коммерческим операциям Келли Чизман.