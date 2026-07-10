«Айлендерс» предложили болельщикам разработать дизайн 3-й формы клуба на сезон-2027/28. Это 1-й такой случай в истории НХЛ

«Болельщики “Айлендерс” — одни из самых страстных в спорте. Их эмоциональная вовлеченность — сердце нашей франшизы. С помощью этого конкурса мы разрушаем традиционные границы и приглашаем болельщиков непосредственно в дизайнерскую студию, чтобы сделать то, чего никогда раньше не делалось в НХЛ.