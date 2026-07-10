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Россиянка Новолодская завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по велотреку, у России еще шесть медалей

Россиянка Ангелина Новолодская завоевала золото в омниуме на юниорском чемпионате Европы по велотреку.

Соревнования проходят в немецком Котбусе. Второе место заняла ирландка Эмер Хеверин, третье — итальянка Матильда Россиньоли.

Ростислав Новолодский взял серебро в омниуме среди юниоров. Первое место занял итальянец Никола Падован, бронзовым призером стал испанец Асьер Фортеа.

Также серебряные медали в четвертый день соревнований завоевали Илья Савекин (гонка по очкам в возрасте до 23 лет), Вероника Солозобова (спринт среди юниоров) и Екатерина Евланова (спринт в возрасте до 23 лет).

Бронзовыми медалистами стали Полина Даньшина (гонка по очкам среди спортсменов до 23 лет), Михаил Демиш (кейрин среди юниоров) и Елизавета Солозобова (спринт в возрасте до 23 лет).

Чемпионат Европы среди юниоров завершится 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.