Россиянка Новолодская завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по велотреку, у России еще шесть медалей

Соревнования проходят в немецком Котбусе. Второе место заняла ирландка Эмер Хеверин, третье — итальянка Матильда Россиньоли.
Ростислав Новолодский взял серебро в омниуме среди юниоров. Первое место занял итальянец Никола Падован, бронзовым призером стал испанец Асьер Фортеа.
Также серебряные медали в четвертый день соревнований завоевали Илья Савекин (гонка по очкам в возрасте до 23 лет), Вероника Солозобова (спринт среди юниоров) и Екатерина Евланова (спринт в возрасте до 23 лет).
Бронзовыми медалистами стали Полина Даньшина (гонка по очкам среди спортсменов до 23 лет), Михаил Демиш (кейрин среди юниоров) и Елизавета Солозобова (спринт в возрасте до 23 лет).
Чемпионат Европы среди юниоров завершится 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.