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Лига наций (жен). Канада сыграет с Италией, Япония против Турции, Сербия встретится с Германией, другие матчи

11 июля пройдут очередные матчи группового этапа женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций.

Женщины.

Осака, Япония.

Таиланд — Бразилия — 9.30.

Япония — Турция — 13.20.

Гонконг, Китай.

Канада — Италия — 11.30.

Китай — Доминиканская Республика — 15.00.

Сербия, Белград.

Болгария — Франция — 17.30.

Сербия — Германия — 21.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Бразилия — 9 побед — 1 поражение (26 очков), США — 9−2 (26), Италия — 8−2 (24), Канада — 7−3 (20), Турция — 7−3 (19), Япония — 7−3 (19), Польша — 7−4 (19), Нидерланды — 6−4 (18), Китай — 6−4 (18), Германия — 4−5 (14), Чехия — 5−6 (14), Бельгия — 4−7 (10), Сербия — 3−7 (14), Таиланд — 2−8 (9), Доминиканская Республика — 2−8 (8), Украина — 2−9 (7), Франция — 2−8 (6), Болгария — 2−6 (5).