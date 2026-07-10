Лига наций (жен). Канада сыграет с Италией, Япония против Турции, Сербия встретится с Германией, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
Осака, Япония.
Таиланд — Бразилия — 9.30.
Япония — Турция — 13.20.
Гонконг, Китай.
Канада — Италия — 11.30.
Китай — Доминиканская Республика — 15.00.
Сербия, Белград.
Болгария — Франция — 17.30.
Сербия — Германия — 21.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Бразилия — 9 побед — 1 поражение (26 очков), США — 9−2 (26), Италия — 8−2 (24), Канада — 7−3 (20), Турция — 7−3 (19), Япония — 7−3 (19), Польша — 7−4 (19), Нидерланды — 6−4 (18), Китай — 6−4 (18), Германия — 4−5 (14), Чехия — 5−6 (14), Бельгия — 4−7 (10), Сербия — 3−7 (14), Таиланд — 2−8 (9), Доминиканская Республика — 2−8 (8), Украина — 2−9 (7), Франция — 2−8 (6), Болгария — 2−6 (5).