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«Тур де Франс». 8-й этап. Гонщики проедут спринтерский маршрут с двумя подъемами 4-й категории

11 июля пройдет восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2026».

8-й этап.

Периге — Бержерак.

180,4 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:25 по московскому времени.

Общий зачет (после 7-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 24.56,17.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 2,42.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 3,27.

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin — Premier Tech) — 3,30.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 3,34.

6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 3,55.

7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,00.

8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 4,21.

9. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 4,57.

10. Матиас Вачек (Чехия, Lidl — Trek) — 7,10.

11. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 9,12.

12. Шон Куинн (США, EF Education — EasyPost) — 9,35.

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.