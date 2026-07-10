«Тур де Франс». 8-й этап. Гонщики проедут спринтерский маршрут с двумя подъемами 4-й категории

«Тур де Франс-2026».
8-й этап.
Периге — Бержерак.
180,4 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:25 по московскому времени.
Общий зачет (после 7-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 24.56,17.
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 2,42.
3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 3,27.
4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin — Premier Tech) — 3,30.
5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 3,34.
6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 3,55.
7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,00.
8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 4,21.
9. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 4,57.
10. Матиас Вачек (Чехия, Lidl — Trek) — 7,10.
11. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 9,12.
12. Шон Куинн (США, EF Education — EasyPost) — 9,35.
А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.