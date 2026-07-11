Гарсия объяснил, почему решил заменить Куртуа в матче ЧМ-2026

Я еще поговорю с Тибо. Пока он не обсуждал эту тему — ни в раздевалке, ни с руководством, ни со мной. Факт в том, что он получил мышечную травму и не смог доиграть матч. За последние полтора года у него уже было немало мышечных повреждений. Он великий вратарь, один из лучших в мире, и сегодня снова это доказал. Потерять такого футболиста по ходу игры — серьезнейший удар. Но возраст тоже нельзя игнорировать. Чтобы оставаться на высочайшем уровне, нужно постоянно быть в оптимальной физической форме. Если из-за травм меньше тренируешься и постоянно случаются рецидивы, это становится проблемой. Но это никак не умаляет заслуг Тибо. Сегодня он снова доказал, насколько он важен для нашей команды", — сказал Гарсия.