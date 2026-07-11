Де ла Фуэнте: «Для меня вообще не важно, кто начинает матч в стартовом составе»

"Для меня вообще не важно, кто начинает матч в стартовом составе. У каждого есть своя роль и свои задачи, и каждый выполняет их очень хорошо. Совершенно одинаково важно выйти с первых минут или провести на поле последние пять минут. Сегодня мне это сказал Унаи Симон, и я полностью с ним согласен. Каждый должен качественно выполнить именно ту работу, которая ему поручена.