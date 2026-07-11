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Ферран Торрес хочет перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес согласился на переход в «ПСЖ» этим летом.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес согласился на переход в «ПСЖ» этим летом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 26-летний испанец достиг принципиальной договоренности с парижским клубом и хочет перейти в «ПСЖ».

Действующий контракт Торреса с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрок в 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Торрес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 3 голевые передачи. На ЧМ-2026 он сделал 1 голевую передачу и получил 1 желтую карточку в шести матчах.