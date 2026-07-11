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Испания не проигрывает в 36 матчах подряд

Испания выиграла у Бельгии (2:1) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 и продлила свою беспроигрышную серию до 36 матчей, установив новый национальный рекорд.

Испания выиграла у Бельгии (2:1) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 и продлила свою беспроигрышную серию до 36 матчей, установив новый национальный рекорд, сообщает Squawka.

Сборная Испании находится в одном матче без поражения от повторения абсолютного рекорда сборной Италии по продолжительности серии без поражений на международном уровне (37).

В последних 36 матчах испанцы одержали 27 побед и 9 раз сыграла вничью.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

10 июл 22:00 Испания — Бельгия 2:1.

Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса.